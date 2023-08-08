عبد الرزاق حمد الله ضحية .. نونو سانتو "خدع" جماهير الاتحاد لعيون هذه الصفقة!

كواليس صادمة في أزمة عبد الرزاق حمد الله مع نونو سانتو

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لا صوت يعلو في الوقت الحالي، إلا على أزمة النجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

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سانتو ألمح بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال (1-3)، في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلى تمرد حمد الله "32 سنة"، ورفضه المشاركة في الكلاسيكو.

وفي هذا السياق.. نفت صحيفة "المدينة"، تمرد النجم المغربي ورفضه المشاركة في كلاسيكو الهلال؛ قائلة: "سانتو ناقض نفسه في تصريحاته قبل وبعد المباراة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم المغربي، كان يُعاني من إصابة بسيطة بالفعل، بعد مباراة الاتحاد والشرطة العراقي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية؛ إلا أنه شفي منها قبل ساعات قليلة من الكلاسيكو، وأصبح جاهزًا للمشاركة بنسبة 100%.

وأوضحت أن المدير الفني البرتغالي؛ هو من أبعد عبد الرزاق حمد الله، عن قائمة الاتحاد أمام الهلال؛ خاصة أنه كان قد اتخذ هذا القرار مسبقًا.

وفجّرت الصحيفة، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشفت عن أن نونو سانتو، اتفق مع الإدارة الاتحادية، على بيع عقد حمد الله، في الصيف الحالي؛ من أجل تسجيل قلب دفاع أجنبي جديد.

وأعلنت الصحيفة، أن مفاوضات الاتحاد، للتعاقد مع مدافع أجنبي جديد، وصلت إلى مراحل متقدمة بالفعل؛ حيث من المتوقع الإعلان عن الصفقة، في الأيام القليلة القادمة.

ومن ناحيته.. كذب الإعلامي الرياضي منار شاهين أيضًا، الأنباء المتداولة بشأن تمرد حمد الله، على العميد الاتحادي؛ بسبب سحب "الرقم 9" منه، ومنحه إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كتوضيح.. حمد الله لم يعترض إطلاقًا على فكرة تغيير الرقم، بل كان لديه علم مسبق، باقتراب تعاقد الاتحاد مع بنزيما؛ حيث رحب اللاعب بالأمر، بصدر رحب، ولم يبد أي رفض أو امتعاض".

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمد الله، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في يناير 2022، قادمًا من صفوف النصر، الذي فسخ عقده في شهر نوفمبر من عام 2021؛ بحجة سلوكياته المشينة.

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