هل يشارك حمد الله في مباراة النصر ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا 2021؟

أزمة في الأيام الأخيرة بطلها عبد الرزاق حمد الله بعد غيابه عن مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي فهل يشارك في مباراة الوحدة في دوري أبطال آسيا؟

خاض نادي النصر منذ أيام مباراته في الجولة السابعة من الدوري السعودي ضد نادي أبها، وغاب عنها هداف الفريق في المواسم الأخيرة عبد الرزاق حمد الله.

تسربت أخبار غياب حمد الله قبل المباراة بيوم واحد، وانتشرت حالة من الجدل انتهت بإعلان النصر عن سبب عدم تواجد النجم المغربي.

اشتعلت أزمة أخرى من جديد بعد المباراة بأيام، وبدأ التساؤل ما إذا كان عبد الرزاق حمد الله سيشارك في مباراة النصر ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا أما لا؟ وهنا نبحث عن إجابة هذا السؤال.

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا 2021

ما هي أزمة حمد الله مع النصر؟

أعلن المدرب المؤقت لنادي النصر قائمة فريق النصر لمواجهة أبها ولم يتواجد بها عبد الرزاق حمد الله، ولم يوضح المدير الفني أي أسباب لاستبعاده.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد نادي النصر أن شعوره ببعض الآلام هو السبب في غياب حمد الله عن المباراة، لكن هناك تقارير أكدت أن الاستبعاد فني.

بعد أيام من المباراة، تحدث عبد الرحيم شقيق عبد الرزاق حمد الله ووكيله في نفس الوقت، عن وجود أزمة بين أخيه وإدارة النصر، وأكد وجود مشاكل بينه وبين حسين عبد الغني المشرف على الفريق.

ونشر شقيق حمد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لحسين عبد الغني، وعلق عليها قائلًا: "لست واثقًا مما يخطط له حسين عبد الغني".

لم تكن هذه المرة الأولى التي ينشر عبد الرحيم شيئًا متعلقًا بشقيقه، حيث تحدث من قبل عن تعثر مفاوضات تجديد عقد المهاجم المغربي مع النادي السعودي.

واصل شقيق عبد الرزاق حمد الله الحديث عن مشاكل أخيه مع النادي، وأعلن يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 عن توقيع عقوبة قاسية على اللاعب.

وكتب عبد الرحيم عبر "انستجرام": "قبل عشرة أيام من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، النصر يقرر خصم 40% من راتب حمد الله بالموسم الجديد!".

ما هو سبب عقوبة عبد الرزاق حمد الله؟

لم يكشف شقيق عبد الرزاق حمد الله ووكيله عن سبب العقوبة، وترك الجميع يتساءلون عن سببها.

لكن بالعودة إلى الأخبار المنتشرة عن خلافات اللاعب مع الإدارة، يمكن أن يكون السبب هو إدعاء الإصابة الذي تحدث عنه الإعلاميون، أو خلافاته مع حسين عبد الغني.

هل يشارك حمد الله في مباراة النصر والوحدة؟

بالنسبة للإصابة التي أعلن نادي النصر عن تعرض عبد الرزاق حمد الله لها، فقد ذكرت صحيفة الرياضية أن الآشعة التي قام بها اليوم أثبتت سلامته منها.

وأثبتت الفحوصات أن الآلام التي شعر بها قبل مباراة أبها، كانت شد عضلي فقط، ولم يحتاج اللاعب إلا 3 أيام للتعافي منها.

ستكون مباراة النصر والوحدة هي الأولى للمدرب الجديد بيدرو إيمانويل، وبجاهزية عبد الرزاق حمد الله ستكون مسألة مشاركته فيها متروكة للمدير الفني الجديد.

لكن قرار إدارة النصر بخصم 40% من راتبه، واشتعال الأزمة بين اللاعب والإدارة كما أكد أخيه ووكيله، يُمكن أن يؤثر في قرار إشراكه في المباراة.