وجود حمدالله يكفي .. عرض فرنسي يخلص الشباب من حمل ديالو الثقيل

المهاجم السنغالي لم يسجل سوى 9 أهداف بقميص الليوث

وجدت إدارة نادي الشباب السعودي ضالتها في التخلص من أحد اللاعبين المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول عرض خارجي للحصول على خدماته.

والحديث هنا عن المحترف السنغالي الحبيب ديالو، مهاجم الشباب، الذي ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أنه بات أحد الأهداف التي يسعى ورائها نادي لانس الفرنسي خلال الميركاتو الجاري، لضمه على سبيل الإعارة.

وكان الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، قد أكد في وقت سابق أن إدارة الشباب قررت الاستغناء عن خدمات المهاجم ديالو، سواءً عن طريق الإعارة أو البيع المباشر، وسط اهتمام من أندية فرنسا وتركية.

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وأشارت تقارير سعودية، إلى أن الشباب يدرس حاليًا عرض لانس، والقرار الأقرب هو الموافقة على رحيله، خصوصًا أنه لم يقدم المستوى المأمول خلال الموسم المنصرم في ظل تراجع معدلاته التهديفية، حيث اكتفى المهاجم السنغالي بتسجيل 9 أهداف فقط بقميص الشباب.

ولم يوافق الشباب حتى الآن على عرض لانس، حيث يتفاوض الطرفان على صيغة الإعارة، حيث يرغب الطرف السعودي في أن يتحمل لانس قيمة راتب اللاعب كاملة بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده.

وكان الشباب قد تعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في الصيف الجاري قادمًا من صفوف الاتحاد، والذي يطمح لاحتلال صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بقميص الليوث، بعد مسيرة طويلة له مع النصر والاتحاد.