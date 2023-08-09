بسبب عبد الرزاق حمد الله .. الاتحاد مهدد بعقوبات من فيفا وحل وحيد لـ"فسخ العقد"

تحذير خطير بسبب عبد الرزاق حمد الله

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يواجه نادي الاتحاد السعودي، خطر التعرض لـ"عقوبات" مالية ورياضية؛ بسبب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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حمد الله دخل في خلافات مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، ومجلس إدارة النادي؛ وسط أنباء عن قرار من مسؤولي العميد بـ"فسخ" عقده، حال رفضه العروض المقدمة إليه، في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. حذر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مسؤولي الاتحاد، من فسخ عقد النجم المغربي، الممتد حتى عام 2025؛ لعدم وجود سبب مشروع لذلك.

وكتب الشيخي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا تم الفسخ؛ سينتج عن ذلك قضية في (فيفا) وتعويضات، وربما حتى عقوبات رياضية".

وأشار القانوني الرياضي، إلى أنه إذا اقتربت فترة التسجيل من نهايتها، وضاق الوقت، ولم يكن المدرب يرغب في عبد الرزاق حمد الله، فلن يكون أمام الاتحاد؛ إلا توقيع اتفاقية إنهاء عقد بـ"التراضي"، يدفع بموجبها النادي، مبلغًا ضخمًا للاعب.

جدير بالذكر أن حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى العميد الاتحادي في يناير 2022، قادمًا من صفوف نادي النصر السعودي؛ حيث سجل 39 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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