عبد الرزاق حمدالله يُودع الاتحاد ويتفق مع ناديه الجديد في دوري روشن

خطوة جديدة في مسيرة الهداف المغربي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد لاتفاق مع ناديه الجديد في دوري روشن السعودي.

الاتحاد والمهاجم المغربي كانا قد اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما هذا الصيف، وقد تحدثت عدة مصادر صحفية عن أن ذلك تم برغبة من اللاعب نفسه فيما أكد البعض أن لؤي ناظر رئيس النادي الجديد كان صاحب هذا القرار.

الرياضية أوضحت أن حمدالله توصل لاتفاق مع نادي التعاون السعودي للعب له الموسم القادم، لكن دون الكشف عن تفاصيل ذلك الاتفاق، سواء مدة العقد أو آلية الانتقال أو راتب اللاعب السنوي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التعاون كان قد أنهى الموسم الماضي رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي وهو ما جعله يضمن مركزًا في دوري أبطال آسيا 2 المجموعات، فيما لم يُحقق الاتحاد هذا الهدف بحلوله خامسًا.

يُشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وقد حقق نجاحًا ملفتًا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتُوج معه هدافًا للدوري في الموسم قبل الماضي.