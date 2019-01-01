حمدالله يغيب عن التدريب، والنصر يُغادر إلى الدوحة

مهاجم النصر يستعد للعودة إلى قطر واللعب ضد السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تغادر اليوم الأحد بعثة فريق النصر السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الإثنين.

ونجح بطل الدوري السعودي في إنهاء مباراة الذهاب في الرياض لصالحه بنتيجة 2-1، مما يعني حاجته للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وبشرط إحراز هدفين ليحسم تأهله لنصف النهائي حيث سيواجه المتأهل من مواطنيه الاتحاد والهلال.

عبد الرزاق حمدالله في قطر .. إصابات صعبة ونجاح هائل وسجل رائع ضد السد

وشهد المران الجماعي للفريق يوم أمس السبت غياب الهداف عبد الرزاق حمدالله لمعاناته من إصابة تعرض لها خلال لقاء الشباب في ثالث جولات الدوري السعودي، والذي لُعب يوم الجمعة وانتهى بالتعادل السلبي.

ورغم هذا، إلا أن اللاعب سيكون قادرًا على مواجهة السد في دوري أبطال آسيا كما أوضحت المصادر المتابعة لتدريبات النصر.

وسافر مع العالمي الثنائي عبد العزيز الجبرين ويحيى الشهري بعد تعافيهما من الإصابة التي أبعدتهما عن بداية الموسم.