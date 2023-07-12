عبد الرحمن العبود يورط الاتحاد بـ"شرط تعجيزي" للموافقة على الرحيل!

شرط عبد الرحمن العبود للرحيل عن نادي الاتحاد!

يواصل مسؤولو نادي الاتحاد، العمل على "التخلص" من اللاعبين، الذين لا يريدهم المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، في الفريق الأول لكرة القدم، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

سانتو طلب "التخلص" من حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي؛ حيث انتقل الأخير بالفعل، إلى نادي ضمك؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

وبالنسبة للعبود.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس"، رفض اللاعب، جميع الحلول المقدمة من الإدارة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت الشبكة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى رفض اللاعب، الخروج من الاتحاد "معارًا"، أو الرحيل نهائيًا في صفقة تبادلية.

واشترط عبد الرحمن العبود، الحصول على "مخالصة نهائية" من العميد الاتحادي؛ من أجل الرحيل عن الفريق الأول، في الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت بشأن رغبة الاتحاد، في الاستغناء عن اللاعب، لأحد أندية الوسط، بينما يرغب العبود نفسه، في الرحيل إلى الهلال أو النصر، في ظل اهتمام من الناديين بضمه.