بعد عبد الإله العمري .. النصر يقترب من تجديد عقد نجمه ويقدم عرضًا لآخر!

خطة نادي النصر للحفاظ على أبرز نجوم الفريق الأول

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يعمل مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي "غير الربحية"، برئاسة مسلي آل معمر، على تجديد عقود أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ لضمان الحفاظ على الاستقرار، في الفترة القادمة.

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النصر كان قد توصل إلى اتفاق مساء اليوم الخميس، مع عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024، لمدة 4 سنواتٍ أخرى.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، اقتراب الإدارة النصراوية، من تجديد عقد الجناح الشاب أيمن يحيى؛ ليكون ثاني الأسماء بعد العمري.

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العصيمي كشف مساء اليوم، عن أن المفاوضات بين مسؤولي النصر ويحيى، متقدمة للغاية؛ حيث من المقرر توقيع عقود التجديد، خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى تقديم مجلس إدارة النصر، عرضًا إلى نجم الفريق الآخر سامي النجعي؛ لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

جدير بالذكر أن العالمي، يقدم موسمًا جيدًا في 2023-2024، على الرغم من خسارة الديربي أمام الهلال؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهل إلى دور الـ16 من أبطال آسيا، وربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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