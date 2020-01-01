عبدالله مادو جاهز لقيادة دفاع النصر أمام الاتحاد

شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف فريق النصر، في تدريب أمس الأربعاء بفاعلية كبيرة

أكد الجهاز الطبي بنادي النصر السعودي جاهزية عبد الله مادو للتواجد في مباراة الفريق المُقبلة أمام نادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت هناك مخاوف من عدم قدرة المدافع المتألق مؤخراً على المشاركة في المباراة بسبب معاناته مع إصابة في الضلع بالإضافة إلى آلام في الركبة.

مادو أكد للجهازين الطبي والفني جاهزيته للمشاركة في لقاء الغد ليخفف من الأزمة الفنية التي يعيشها الفريق بسبب جملة من الغيابات.

في الإطار نفسه، شارك المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف فريق النصر، في تدريب أمس الأربعاء بفاعلية كبيرة بعد غيابه عن تدريب أول من أمس الثلاثاء بسبب تعرضه لنزلة برد، لتتأكد جاهزيته للمباراة.

تدريبات الأمس شهدت تركيز فيتوريا على إعداد الثنائي الشاب الحارس زيد البواردي والمدافع نايف الماس، وذلك ليشاركا في لقاء الكلاسيكو بسبب إيقاف الحارس الأسترالي براد جونز لحصوله على البطاقة حمراء، وعدم جاهزية وليد عبد الله بسبب إجرائه لعملية جراحية.

ويغيب أيضًا عن الفريق المدافع البرازيلي مايكون بسبب تراكم البطاقات الصفراء بجانب غياب عمر هوساوي بسبب إصابة عضلية.

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يُذكر أن إدارة العالمي وعدت لاعبي الفريق باستمرار صرف المكافآت بشكل تصاعدي في حال استمرارهم بتحقيق الانتصارات دون تعثر بالتعادل أو الخسارة.