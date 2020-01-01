عبدالله بكري: شرف لي الانضمام للأهلي ولكنني لم أوقع له

الأهلي يسعى لتدعيم دفاعه

تحدث عبدالله بكري، مدافع فريق بيراميدز المصري، عن حقيقة مفاوضات الأهلي المصري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان بكري قد دخل في دائرة ترشيحات القطبين في الدوري المصري، الأهلي والزمالك لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

وأشارت بعض التقارير إلى أن رغبة الأهلي والزمالك في ضمه جاءت بعد ما قدمه خلال المواسم الماضية خاصًة مع سموحة وبيراميدز.

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وقال بكري في تصريحات تلفزيوينة: "لم تحدث مفاوضات مع الأهلي كما قيل خلال الفترة الماضية، وتابعت هذه الأنباء باندهاش".

وتابع المدافع المصري: "لم أتواصل مع أي شخص داخل الأهلي من أجل الانتقال إليه، ولكن كان يوجد اهتمام أثناء تواجدي في سموحة".

اقرأ أيضًا - رسميًا - الاتحاد المصري يكشف عن أول حكم "فيديو" في تاريخ الدوري الممتاز وأردف عبدالله بكري خلال تصريحاته: "الشرف لي الانضمام للنادي الأهلي، وشرف لأي لاعب في مصر لكنني لم أوقع كما ادعى البعض".

ويسعى الأهلي لتدعيم خط دفاعه خلال المواسم المقبلة بسبب الضربات التي يتلقاها من إصابات قوية وطويلة للاعبيه خلال الفترة الأخيرة.