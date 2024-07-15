سيارته ترجع إلى الخلف! .. عبدالله المعيوف يقترب من مفاجئة الجماهير بخطوته التالية بعد الاتحاد

وجهته الجديدة حصلت على الضوء الأخضر من العميد بالفعل..

بعدما خرج من حسابات نادي الاتحاد السعودي وبقي في جدة منتظرًا مصيره، أصبح حارس المرمى عبدالله المعيوف قريبًا من حسم وجهته الجديدة في الموسم المقبل 2024-2025.

المعيوف قدم موسمًا سيئًا مع العميد، فشل به في الحفاظ على لقب دوري روشن، بجانب الفشل في التأهل لأي من البطولتين القاريتين، وحتى كأس السوبر السعودي.

المستوى الفني المتواضع الذي ظهر به الحارس مع النمور رغم تألقه الكبير في ناديه السابق الهلال كان محل تساؤلات عديدة واستياء كبير، ما دفع النادي الجداوي لإشهار الكارت الأحمر في وجهه، والبحث عن بديل له في الدوريات الأوروبية الكبرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما عن مستقبل المعيوف، فبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإنه أصبح قريبًا من مرافقة لاعب الاتحاد السابق رومارينيو في نادي نيوم؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، في مفاجأة كبرى تعني رحيله عن دوري روشن للمحترفين لأول مرة رغم مسيرته الحافلة بالألقاب القارية بخلاف فضية كأس العالم للأندية مع الهلال.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الاتحاد منحوا الضوء الأخضر لنيوم للظفر بالحارس، مؤكدة أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وأصبحت الصفقة قريبة من الحسم.

يذكر أن المعيوف شارك الموسم الماضي مع العميد في 27 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالها 44 هدفًا وصنع ستة آخرين.