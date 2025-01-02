"جئنا في توقيت صعب للغاية" .. عبد الله الماجد يطمئن جماهير النصر بكلمات حاسمة، ومتابعون: رسالتك متأخرة!

ماذا قال رئيس مؤسسة النصر؟

وجه عبد الله الماجد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، رسالة إلى الجماهير، حول التحديات التي تنتظر الإدارة خلال المرحلة المُقبلة، تزامنًا مع العام الجديد.

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وشهدت إدارة النصر عدة تغييرات، حيث تم تكليف عبد الله الماجد، رئيسًا للمؤسسة غير الربحية، فيما تقرر تعيين ماجد الجمعان، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة الربحية، على أن يصبح الإيطالي جويدو فينجا، مستشارًا إداريًا للنادي، كما تولى المدافع الدولي السابق عمر هوساوي، منصب مساعد المدير الرياضي لفريق الكرة الأول.

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ونشر الماجد رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "بداية عملنا في نادي النصر، جاء في توقيت صعب للغاية وتحديًا كبيرًا، في ظل عدم القدرة على إجراء أي تغييرات لعدم وجود فترة تسجيل، لذلك فضّلنا العمل بهدوء لدراسة كل الملفات المرتبطة بالفريق فنيًا وإداريًا، ومعرفة نقاط القوة للتطوير ومكامن فرص التحسين بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين".

وأضاف "ولأن العمل في النصر مسؤولية كبرى، تعاهدنا منذ أول يوم أن يكون هدفنا تطوير النادي على كافة الأصعدة، بما يحقق مبدأ الاستدامة في الجوانب الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، لأن ما نقوم به أمانة تجاه المشجع النصراوي العاشق لناديه. كل ما نقوم به هو واجب حضرنا من أجله".

وتنوعت ردود أفعال المتابعين على رسالة الماجد، بين مؤيدين لكلماته، ومتمنين بالتوفيق للإدارة، وانتقادات وصفت رسالته بأنها جاءت "متأخرة"، في ظل الغضب الجماهيري طوال الفترة الماضية، ورسائل المطالبة برحيل الإدارة التنفيذية بناءً على نتائج فريق الكرة في الفترة الأخيرة، علمًا بأن النصر اختتم مبارياته، قبل فترة توقف كأس الخليج، بالخسارة في كلاسيكو الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة عشرة في دوري روشن.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الأصفر في المركز الثالث بمجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.