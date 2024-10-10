"يحضر مباريات هذا الفريق دائمًا" .. المريسل يكشف ميول رئيس النصر الجديد الكروية

بعد قرار وزارة الرياضة بتعيين عبد الله الماجد رئيسًا للنصر..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن الميول الكروية لرئيس مؤسسة النصر الجديد، عبد الله الماجد، والذي تقرر أن يتولى منصب الرئاسة، خلفًا لإبراهيم المهيدب.

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وأعلنت وزارة الرياضة، في الثالث من سبتمبر الماضي، عن قبول استقالة إبراهيم المهيدب، من رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، فيما أوضح رائد إسماعيل، المدير التنفيذي للنادي، أن قرار المهيدب بالاستقالة يعود إلى عدم منحه صلاحيات إدارية أكبر.

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وذكر المريسل، عبر فضائية 24 الرياضية، بأنه بحث عن رئيس النصر الجديد، عبد الله الماجد، واكتشف أنه (نصراوي)، ويحضر مباريات الفريق بشكل دائم.

وأضاف "لا أملك تفاصيل حول الاتفاقيات التي وقعت قبل تولي عبد الله الماجد رئاسة النصر، ولكني أتوقع بنسبة 1 بالمئة، أن الماجد سيحضر اجتماع الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خلال الساعات المُقبلة".

وبقي مقعد رئاسة مؤسسة النصر غير الربحية، شاغرًا منذ 20 أغسطس الماضي، حيث أعلن إبراهيم المهيدب عن استقالته من منصبه، في رسالة عبر منصة (إكس)، قال فيها إنه من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهة واحدة، وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح.

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ومع انطلاق الموسم الجديد، قررت الإدارة النصراوية، التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، لتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو لسوء النتائج، فيما حقق النصر العلامة الكاملة في 5 مباريات مع بيولي - حتى الآن -، بفوزه على الاتفاق (3-0)، والوحدة (2-0) والعروبة (3-0) في دوري روشن، وتخطي عقبة الحزم (2-1) في كأس خادم الحرمين الشريفين، والفوز على الريان القطري (2-1)، في دوري أبطال آسيا للنخبة.