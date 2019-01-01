عبدالله الخيبري يعود للمشاركة مع النصر أمام الوصل

تقارير مقربة من العالمي أشارت إلى أن الخيبري، سيكون جاهزًا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر الجهاز الفني بنادي النصر السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا جاهزية اللاعب عبدالله الخيبري للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

تقارير مقربة من العالمي أشارت إلى أن الخيبري، سيكون جاهزًا قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأسبوع المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

صنع فريقا لا يقهر🌟

معدنه الذهب الخالص😍

الأجمل أنه من تلاميذ مورينيو النجباء🏆

رحبوا معنا بأفضل مدرب في الجولة الثامنة والعشرين بيدرو إيمانويل 👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/8ZEWQhwiwd — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

ويواجه النصر نادي الوصل في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل 7 مايو.

وغاب الخيبري عن مباراتي النصر الأخيرتين أمام الزوراء العراقي، آسيوياً، والاتحاد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لمعاناته من إصابة عضلية.

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يُذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بدور مجموعات البطولة الآسيوية برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الوصل المركز الرابع برصيد 3 نقاط.