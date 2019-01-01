عبدالله الحمدان يُعلق على إمكانية انتقاله إلى الهلال

حسم عبدالله الحمدان مهاجم الشباب والمنتخب السعودي مصيره

كشف مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاب عبدالله الحمدان عن موقفه من الرحيل عن نادي الشباب والرحيل إلى الهلال خلال الفترة المُقبلة.

وحسم عبدالله الحمدان مهاجم الشباب والمنتخب السعودي مصيره بكلمة واحدة، حول إمكانية انتقاله لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات صحفية قال الحمدان ردًا على إمكانية اللعب بقميص الزعيم : "أشعر بالراحة مع الشباب، ولن أترك الفريق وأرحل".

وبسبب تألق عبدالله الحمدان، مع المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين، رغب الهلال في ضمه لتدعيم صفوفه الهجومية.

وظهر الحمدان بشكل جيد في بطولة كأس خليجي 24 التي أقيمت منذ أسابيع في العاصمة القطرية الدوحة، وظهر فيها اللاعب بشكل جيد.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة نادي الهلال بعض التغييرات خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب.