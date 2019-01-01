عبدالفتاح آدم يرتدي قميص محمد السهلاوي في النصر

خرج السهلاوي من حسابات المدير الفني البرتغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر أن الوافد الجديد عبدالفتاح آدم سيرتدي القميص بالرقم عشرة الذي كان يرتديه قبله المهاجم محمد السهلاوي طيلة عشرة أعوام.

وخرج السهلاوي من حسابات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، وانتهت علاقته بالنصر بنهاية الموسم الماضي.

يشعر جميع لاعبي كرة القدم بالفرحة عندما تلامس الكرة أقدامهم، لا شك في هذا الأمر 💁‍♂️

لكن الأمر يبدو مختلفًا مع هؤلاء النجوم من الدوري السعودي، فالكرة هي التي تفرح عندما تلامس أقدامهم 💫 pic.twitter.com/X6lE2HKAbt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

وفي إطار أخر، طالب المدرب البرتغالي روي فيتوريا بسرعة انضمام عبدالفتاح إلى معسكر الفريق في البرتغال، بعد إنهاء التزاماته الخاصة وتوفير أقرب رحلة طيران.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لبرنامج قياسات طبية، عبر أجهزة متخصصة لمعرفة قدرته وطاقته البدنية واللياقية، ثم سيضع برنامج خاص له من أجل تجهزيه للموسم الجديد.

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وكان نادي النصر قد أعلن تعاقده رسميًا مع اللاعب الشاب المتألق قادمًا من نادي التعاون السعودي في عقد يمتد لخمس سنوات.