عبدالفتاح آدم أولى صفقات أنمار الحائلي المحلية للاتحاد

آدم بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الاتحاد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية سعى المرشح الوحيد لرئاسة نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي إلى إنهاء التفاوض بشكل رسمي مع المهاجم عبدالفتاح مهاجم نادي الاتحاد.

التقارير أشارت إلى أن آدم بات قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الاتحاد حيث يرغب الرئيس في تقديم الصفقة المحلية كأولى الصفقات فور استلام كرسي الرئاسة.

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الحائلي ينتظر استلام مهمة رئاسة نادي الاتحاد بالتزكية بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة بعد أن كان المتقدم الوحيد على منصب الرئيس خلال فترة استقبال المرشحين والتي وضعتها الهيئة العامة للرياضة.

التقارير أشارت إلى أن المفاوضات مع آدم كانت منذ فترة سابقة عن طريق الرئيس السابق لؤي ناظر والذي قطع شوطاً كبيراً في تسهيل كل الأمور لجلب اللاعب الى مدينة جدة.

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يُذكر أن التقارير المقربة من العميد أكدت استمرار رباعي أجنبي في الاتحاد بالموسم المقبل برغبة من الحائلي وهم المغربيان مروان داكوستا وكريم الأحمدي والحارس البرازيلي غروهي والتشيلي كارلوس فيلانويفا.