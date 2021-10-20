"عبدالغني عاد لممارسة عنترياته .. مشطوب منذ 10 سنوات"

انتقاد شديد اللهجة ضد حسين عبد الغني

انتقد الإعلامي الرياضي صالح الهوريني، المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبد الغني، على تصرفه ضد علي البليهي مدافع نادي الهلال، خلال المباراة التي جمعت بينهما بنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت نهاية مباراة الهلال والنصر أحداثًا مؤسفة، حينما دخل حسين عبد الغني في اشتباك بالأيدي مع علي البليهي مدافع الهلال، حيث حاول عبد الغني إيذاء البليهي بشكل واضح.

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الهوريني انتقد عبد الغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مبديًا استيائه لما بدر منه تجاه البليهي عقب المباراة، مشيرًا إلى أنه كان يجب شطبه منذ 10 سنوات.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "تخلصنا من عنترياته خلال مجرى المباريات باعتزاله، فعاد بعد نهايتها ليمارس العنتريات، المنطق يقول المفروض أنه مشطوب من سجلات الرياضة منذ 10 سنوات"، مشيرًا إلى صورة عبد الغني واعتدائه على البليهي".

ودخل حسين عبد الغني في اشتباك مع علي البليهي، بعدما قام الأخير بغرس راية تحمل شعار جماهير نادي الهلال "الحوت الأزرق"، في منتصف ملعب "مرسول بارك" الخاص بنادي النصر.

عبد الغني وبعض لاعبي النصر اعتبروا ما قام به البليهي إهانة للنادي الأصفر، فانطلقوا نحوه وقاموا بالاشتباك والاعتداء عليه، وسط تدخل عدد من لاعبي الهلال لإنهاء الأزمة.