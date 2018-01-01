عبدالعزيز بن تركي يكشف موقفه استضافة كبرى الأحداث الرياضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل سعادته بالتواجد في منصب رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك عقب تكليفه من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد عبدالعزيز بن تركي، عن فخره بصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضية أمس الخميس.

المسؤول الجديد قال في تصريحاته لقناة العربية : نحظى بدعم مباشرة من ولي العهد وتوجيهاته أن يكون لدينا اتحادات رياضية لكافة الأنشطة في 2030. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وحول مصير الأحداث الكبرى أكد عبدالعزيز على استمرار استضافة كبرى الأحداث الرياضية في الفترة المقبلة، بعدما احتضنت السعودية العديد من الأنشطة والمنافسات في مختلف الألعاب الرياضية.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ "العربية": هيئة الرياضة لا تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد القدم.. دور الهيئة إشرافي.🗣️ pic.twitter.com/PggEx69SeG — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 27, 2018

وأنهى سمو الأمير تصريحاته للعربية قائلاً : لن نتدخل في عمل الاتحادات المنتخبة، ولن نتوقف عن دعم الاتحادات الرياضية متى ما احتاجت الدعم.