عبدالعزيز بن تركي : لن أتدخل في عمل اتحاد الكرة والسعودية هدفها العالمية

ملف كرة القدم هو الأكبر على طاولة مكتبي، فالاتحادات لها دور يجب أن تقوم به دون تداخل مع هيئة الرياضة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن التزامه الكامل بكافة صلاحياته ورفضه تخطي دوره الحقيقي الذي جاء من أجله.

ورداً على الأزمات البارزة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، أن الأمر واضح بشكل كبير للجميع، ولن أتدخل في عمل اتحاد كرة القدم إلا بما تسمح به اللوائح، كما أن علاقتي جيدة بالاتحاد ولن أحكم على عملهم الآن".

وزاد حديثه عن هذا الأمر قائلاً : "ملف كرة القدم هو الأكبر على طاولة مكتبي، فالاتحادات لها دور يجب أن تقوم به دون تداخل مع هيئة الرياضة".

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رئيس هيئة الرياضة أكد أنه سيعمل بكل قوة على تطبيق اللوائح، مشيراً إلى أن المشاكل سيتم إصلاحها، لأن اللغة الحادة أو اللينة لن تنفع بدون تطبيق اللوائح، وأطالبه بالشفافية وتطبيق القانون واللوائح.

بالتطرق للحديث عن طموحات الرياضة السعودية قال : " يوجد دعم كبير من ولي العهد، وهو مهتم بالرياضة بشكل واضح للجميع، مشيراً إلى أن هدفهم هو منافسة الدول المتقدمة".