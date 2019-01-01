إعلامي سعودي يستفز جماهير الاتحاد ويعد بحلق شاربه في هذه الحالة !

أكد المريسل على أن نادي الاتحاد لن يتأهل أمام الهلال

ماجد جزر

أثار الإعلامي والناقد الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل الجدل من جديد بعدما أعلن عن تحديه لجماهير ونادي الاتحاد قبل مباراة الإياب أمام نادي الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الاتحاد خرج بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أنه حافظ على رقمه الهجومي.

وأكد المريسل على أن نادي الاتحاد لن يتأهل أمام الهلال ويمر إلى نصف نهائي البطولة القارية، معلنًا التحدي بحلق شاربه في حالة تأهله.

المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر رسالة مستفزة لجماهير العميد وقال : "هاااااااتوه قال اتحاد قال، أنا أحلق شنبي على الهواء مباشرة إذا الاتحاد تأهل هذا الشنب اللي في الصورة أحلقه و لن أقبل أقل من 7 يفوز الهلال".

يُذكر أن الهلال سيستضيف الاتحاد يوم 17 سبتمبر المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود.