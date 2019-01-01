عبدالرزاق حمد الله يُثير الخوف في النصر قبل مواجهة الهلال

تعرض المغربي عبدالرزاق حمد الله للإصابة بعد اشتباكه مع أحد المُدافعين

يعيش الجهاز الفني بنادي النصر السعودي ساعات صعبة بسبب غموض موقف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله من المشاركة مع الفريق في مباراة ديربي الرياض أمام نادي الهلال.

ويستقبل الهلال جاره النصر يوم الأحد المُقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين وذلك على ملعب جامعة الملك سعود "مُحيط الرعب".

ومن المنتظر أن يخضع حمد الله اليوم لكشف طبي جديد للتأكد من عدم تورم المفصل والذي قد يُغيبه عن لقاء الهلال وفي حال عدم وجود تورم سيُشارك بالتدريبات مُباشرة.

وتعرض المغربي عبدالرزاق حمد الله للإصابة بعد اشتباكه مع أحد المُدافعين، خلال تدريبات الفريق قبل مباراة الهلال.

وسيسحم البرتغالي بازيل روبيرو رئيس الجهاز الطبي بنادي النصر موقف حمد الله من المشاركة في المباراة بعد إجراء أشعة رنين مغناطيسي من أجل تشخيص الإصابة بشكل دقيق ونهائي.

يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله يُعد أحد أهم العناصر في هجوم نادي النصر، حيث تربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 34 هدف.