عبدالرزاق حمد الله قريب من العودة للمنتخب المغربي

إمكانية عودة حمد الله إلى صفوف منتخب بلاده

يبدو أن عودة اللاعب عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي قد اقترب من العودة إلى المنتخب المغربي الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المُقبلة.

صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أشارت إلى أن حمد الله قد يكون ضمن قائمة الأسماء التي سيُعلن عنها وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم.

مصطفى حجي مساعد المدير الفني لأسود الأطلسي، أوضح وجود إمكانية عودة حمد الله إلى صفوف منتخب بلاده، ولكن دون أي تأكيد أو نفي حتى هذه اللحظة.

وكان حمد الله قد ابتعد عن صفوف المنتخب المغربي منذ فترة الإعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، بسبب خلافات مع بعض اللاعبين.

ومن المنتظر أن يُعلن خليلوزيتش عن أسماء اللاعبين المختارين لخوض مواجهتي موريتانيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقررتين 15 و19 نوفمبر المقبل على التوالي.

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يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله قد نجح في تسجيل ثنائية قدت فريقه النصر للفوز في مباراة ديربي الرياض على حساب نادي الهلال.