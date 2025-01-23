قبل بداية مشواره مع العروبة .. عبد الرزاق حمد الله يرد على صراع "الهداف التاريخي" مع عمر السومة

من يحسم صراع هداف الدوري السعودي للمحترفين..

كشف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، عن موقفه إزاء صراع الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، مع السوري عمر السومة، المنتقل حديثًا لصفوف العروبة.

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وكتب عمر السومة تاريخًا مع الأهلي قبل رحيله في 2022، إلى العربي القطري، حيث تزعم صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، بعد تطبيق نظام الاحتراف، برصيد 144 هدف، فيما جاء حمد الله في الوصافة بـ136 هدف مع النصر والاتحاد والشباب، ليصبح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم السومة.

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وقال حمد الله، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه سيقتبس مقولة السومة، بإنه إذا جاء اللقب، ما يُمانَع، وإذا لم يأتِ اللقب، فهذه ليست نهاية العالم، على غرار السومة الذي صرّح بعد التوقيع للعروبة، بشأن هذا الأمر، قائلًا "حمد الله لاعب كبير، ولا مشكلة لدي إذا كسر رقم أهدافي، وإذا الله كاتب، سأتمكن من الحفاظ على رقمي".

ويواجه العروبة أزمة في عدم قيد عمر السومة، في ظل منعه من القيد، بعد إعلان تعاقده مع هداف الدوري التاريخي، في صفقة انتقال حر، خلال موسم الميركاتو الشتوي الجاري، قادمًا من العربي القطري، حيث يرتدي اللاعب القميص رقم 99 مع ممثل الجوف.

من ناحية أخرى، قال حمد الله إنه ليس المسؤول عن الصفقات، ولكنه يرى بأن الشباب يحتاج لانتدابات شتوية، تتراوح بين صفقتين أو ثلاث، مرجحًا بأن خسارة قمة الاتحاد، سببها عدد من الغيابات والإصابات، وعدم وجود حوالي 4 محترفين أجانب في الفريق.

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ويحتل الشباب المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة، بعد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة 16، بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر، أحد مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة.