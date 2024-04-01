عبدالرزاق حمدالله حاول مساعدته .. مصائب الاتحاد لا تنتهي بإصابة جديدة أمام الأهلي!

ضربة جديدة لنادي الاتحاد..

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، لضربة جديدة، خلال ديربي جدة الكبير أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين.

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الاتحاد يحل ضيفًا على الأهلي - حاليًا -، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وشهد الديربي؛ "إصابة" اللاعب الشاب فرحة الشمراني، متوسط ميدان نادي الاتحاد، ومغادرته أرضية الملعب في الدقيقة 62.

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فرحة لعب أساسيًا مع العميد في الديربي، وقدّم مستوى أكثر من رائع، حتى تعرض للإصابة، واضطر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول، لاستبداله بزميله سلطان الفرحان.

وأصيب الشمراني بـ"تشنج عضلي" بسبب ضغط الديربي؛ حيث حاول زميله المغربي عبدالرزاق حمد الله، مساعدته مع الجهاز الطبي؛ لكن دون أي جدوى.

وبإصابة اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 سنة، زادت متاعب نادي الاتحاد، في مركز خط الوسط؛ خاصة مع عديد الغيابات الحالية.

ويفتقد الاتحاد لثنائي خط الوسط فيصل الغامدي وعوض الناشري، بعد انضمامهما إلى منتخب السعودية الأولمبي، إلى جانب المصابين حامد الغامدي والبرازيلي فابينيو.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، مع أندية الهلال والنصر والوحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري.

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