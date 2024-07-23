أشعل المنافسة مبكرًا .. عبدالرزاق حمدالله "يقلل" من النصر في رسالته الأولى لجماهير الشباب

عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل من جديد..

وجّه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، رسالة إلى جماهير نادي الشباب السعودي؛ بعد الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، في صيف العام الحالي.

الشباب أعلن اليوم الثلاثاء، التعاقد مع حمدالله "33 سنة"؛ ليكون المحطة السعودية الثالثة في مسيرة اللاعب، بعد النصر من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2021، والاتحاد من يناير 2022 إلى يوليو 2024.

وفي رسالته الأولى لجماهير الليث، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يبدو أن حمدالله تعمد التقليل من فريقه الأسبق النصر، خاصة في ظل الخلافات العنيفة بينهما؛ وذلك بقوله: "أبدأ مسيرة جديدة مع كبير العاصمة الشباب".

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وإلى جانب الشباب.. توجد العديد من الأندية في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"؛ أبرزها بالطبع الهلال والنصر، واللذين يتنافسا دائمًا على من الأفضل بينهما.

وبعيدًا عن تلميحاته ضد النصر.. قال عبدالرزاق حمدالله في رسالته: "فخر لي بأن أظل وأستمر بين أخوتي في السعودية، وأن أكون ضمن كوكبة النجوم في أقوى دوري عربي وآسيوي ومحط أنظار العالم؛ لما يشهده من تطور كبير".

وأضاف: "سأسعى دائمًا كما هو معروف عن حمدالله؛ بأن أنافس وأقدم كل ما لدي، لخدمة فريقي وزملائي، وتحقيق الفوز وكسب جميع التحديات والصعاب".

وقدّم حمدالله شكره إلى جميع رجالات الشباب، وعلى رأسهم سمو الأمير عبدالرحمن بن تركي، ورئيس النادي محمد المنجم؛ وذلك على ثقتهم به، وحرصهم بأن يكون ضمن كتيبة الليوث.

وأخيرًا.. طلب عبدالرزاق حمدالله من جماهير نادي الشباب؛ بأن يكونوا على الموعد دائمًا، بـ"الوقوف" خلف الفريق ومساندته، مع وعدهم بأنه سيسعى هو وزملاءه؛ لإسعادهم.