ردًا على السخرية من عبدالرزاق حمدالله .. الشباب "يقصف جبهة" النصر عقب وداع كأس الملك

الليث الأبيض ثأر لنجمه في الوقت المناسب..

لم يترك نادي الشباب سخرية جاره "النصر" من نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله التي حدثت قبل أيام، تمر مرور الكرام، وقرر الرد عقب وداع العالمي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

العالمي ودع أمس الثلاثاء، كأس الملك بالهزيمة أمام التعاون بهدف نظيف، على استاد الأول بارك، ضمن دور الـ16.

المباراة شهدت إهدار البرتغالي كريستيانو رونالدو لضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع بالشوط الثاني، إذ أطاح بالكرة فوق العارضة، ليقود النصر لوداع بطولة جديدة بعد كأس الدرعية للسوبر السعودي الذي خسره مطلع الموسم الجاري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إهدار رونالدو ذكَّر الشباب بسخرية النصر من حمدالله عقب ديربي الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، الذي جمع بينهما في 18 من أكتوبر الجاري، وشهد إهدار المغربي لضربة جزاء لليوث في الدقيقة 13+90، ليخسر فريقه بنتيجة 2-1.

وقتها نشر الحساب الرسمي للعالمي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي لقطة حمدالله، وعلق ساخرًا: "في لحظات الوقت القاتل .. لدينا رجال".

لذا رد عليه الشباب عقب وداع الكأس بنشر صورة الساطي وهو يضحك، معلقًا في رسالة لجماهيره تُسقط على النصر وقائده: "رجال الشباب ينتظرونكم مساء الخميس".

ومن المقرر أن يلتقي الشباب بالوحدة غدًا الخميس، على استاد الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.