بعد أن أحرجه .. تصرف مفاجئ من عبد الرزاق حمد الله ضد مشجع هلالي!

شاهد ما فعله المهاجم المغربي مع المشجع الهلالي!

أحرج أحد مشجعي نادي الهلال النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ليقوم الأخير برد فعل مفاجئ، وذلك بسبب مباراة الزعيم ضد الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلقى الاتحاد الهزيمة من نظيره الهلال بثنائية دون رد، في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب المملكة أرينا.

وكان المشجع الهلالي قد نشر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لتقييم حمد الله، مصحوبًا بتعليق المهاجم المغربي قبل المباراة: "ننتظر مباراة الهلال من زمان"، مع تقييمه في المباراة 6.6.

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وبعدها نشر المشجع تغريدة أخرى يُظهر فيها تغريدة التقييم، بالإضافة إلى دليل على قيام حمد الله بحظره على تطبيق "إكس"، ليُبدي المشجع استغرابه من هذا التصرف.

ومن المقرر أن يستضيف الاتحاد نظيره الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب دور الربع نهائي بدوري الأبطال.