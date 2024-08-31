بعد سلسلة مفاوضات .. النصر يتخذ قراره النهائي بشأن انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد

الاتحاد يبحث عن حل أزمته الدفاعية

اتخذت إدارة شركة نادي النصر قرارها النهائي، بشأن انتقال عبد الإله العمري مدافع العالمي، إلى صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن شركة النصر وافقت على إعارة عبد الإله العمري إلى الاتحاد لمدة عام واحد، ليُصبح لاعبًا في صفوف العميد.

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وكانت هناك مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية بين الاتحاد والنصر، من أجل الحصول على خدمات العمري لحل الأزمة الدفاعية عند النمور.

ويُعاني الاتحاد دفاعيًا، في ظل تواضع مستوى حسن كادش، بالإضافة إلى تذبذب مستوى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، حيث طالبت الجماهير بضرورة تدعيم خط الدفاع.

وجاء انتقال العمري إلى صفوف الاتحاد، بعد أن جدد عقده في سبتمبر 2023 حتى عام 2028، على أن يعود بنهاية الموسم الحالي لصفوف النصر.