"عبارتك المكررة تعني سأستقيل" .. اتهام ياسر المسحل باستفزاز الجماهير السعودية بعد وداع كأس الخليج!

بعد خروج الأخضر أمام عمان في نصف النهائي..

وجه الناقد الرياضي محمد الأحمري، رسالة هجومية إلى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، واصفًا رسالته بعد مباراة عمان، بأنها كانت مستفزة للجمهور أكثر من أحداث اللقاء.

وودع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد الخسارة أمام سلطنة عمان بنتيجة (1-2)، في مباراة الدور نصف النهائي، على ملعب جابر المبارك في الصليبيخات، والتي واصل فيها المنتخب العماني بعشرة لاعبين منذ طرد المنذر العلوي في الدقيقة 34، فيما تلقى عبد الإله هوساوي، لاعب الأخضر، طردًا في الدقيقة 90+10.

وقال ياسر المسحل، عقب المباراة، "كنا نطمع أن نحقق نتيجة تؤهلنا للنهائي، كان هدفنا في هذه البطولة المنافسة وصنع الانسجام، خاصة وأن لدينا جيلًا جديدًا، أتحمل كامل المسؤولية، ولدينا العديد من الغيابات، بين 10 أو 11 لاعبًا، للإصابة أو الإيقاف، أو لوجود المباريات خارج أيام الفيفا للمحترفين مثل سعود عبد الحميد وفيصل الغامدي، كما أن المنتخب العماني أخذ يوم راحة أكبر، ولكن هذه ليست أعذار، ونعتذر للجماهير لأن الأداء كان سيئًا، وعلينا الآن أن نركز على مباراة الصين المُقبلة".

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وردّ الأحمري على رسالة ياسر المسحل، عبر برنامج "برا 18"، قائلًا "عندما يخرج المشجع السعودي محتقنًا بسبب نتيجة مباراة، فإن تصريحات المسؤول قد تكون مستفزة أكثر مما حدث في المباراة، المسحل قال سأتخذ القرار المناسب عند إقالة مانشيني، وقلت حينها أنت جزء من هذه المشكلة فكيف تتخذ قرارًا مناسبًا، كما أنه قال يتحمل المسؤولية، وهذه من العبارات المعلّبة التي لم تعد تجدي، وهذه الكلمة في كل دول العالم، تعني الاستقالة من منصبك".

وانتقد الأحمري كلمات المسحل بشأن الغيابات العشرة عن البطولة، مضيفًا "هذا استغفال للشارع الرياضي، لما تتحدث بأن المشاركين أفضل من الغائبين، لذلك بعض التصريحات تكون مستفزة أكثر من الحدث نفسه".