عائلته: ألفيش لم يفعل أي شيء لنا، ويزورنا بوجود الحرس الشخصي

النجم البرازيلي يتلقى انتقادات من أقاربه!

تلقى البرازيلي داني ألفيش نجم فريق برشلونة السابق سيل من الهجوم من قبل بعض أقاربه بسبب عدم اهتمامه بهم أو بالبلدية التي نشأ فيها.

جاء هذا بحسب ما نقلت شبكة "UOL" على لسانه بعضهم، حيث قال أحدهم: "جاء شخص ما وأراد خطفي معتقدًا أن ألفيش سيدفع الفدية، لكنه لم يفعل وكان من الممكن أن أموت".

وأضاف: "هناك مشاكل عديدة في بلدية أمبروزيرو بالتحديد في البنية التحتية، وبحسب عائلتي فجزء بسيط من راتبه الشهري كل شهر كان من الممكن أن يحل كل تلك المشاكل".

وقال آخر: "لم يفعل أي شيء لنا وهذا لا يزعجني، لكنه لم يفعل أي شيء للمكان الذي نشأ فيه، لا توجد حتى شبكة في مرمى الملعب القريب من هنا، حيث بدأ اللعب منذ سنوات".

وأكمل: "في أحد الأيام جاء لمنزل أمي بعدد من الحراس، وقلت لهم أن يخرجوا، فليس لدينا مجرمون لو أراد رؤية أمي سيدخل وحده".

جدير بالذكر أن ألفيش يتدرب في الوقت الحالي مع شباب برشلونة في ظل رغبته في البقاء في حالة جيدة قبل بطولة كأس العالم التي تقام في قطر خلال أيام.