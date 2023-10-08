عائلتها تهدد حياتها! .. جورجينا تلجأ للقضاء خوفًا على كريستيانو رونالدو

الفتاة الإسبانية تريد السيطرة على الوضع بعد المفاجأة "غير السارة" لها من عائلتها

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لا تتوانى الإسبانية جورجينا رودريجيز؛ صديقة كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في حماية حياتها الخاصة، حتى لو وصل بها الأمر للجوء للقضاء والوقوف ضد عائلتها وأصدقائها.

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الإسبانية بدأ تعارفها بالدون في أواخر عام 2016م، وقد كشفت عن أسرار تلك العلاقة في فيلم وثائقي بعنوان "أنا جورجينا" عبر منصة "نتفلكس" في عام 2022م، بينما تم طرح الجزء الثاني منه في يناير من العام الجاري، ومتوقع إصدار جزء ثالث له.

لكن رغم أن جورجينا هي نفسها من كشفت عن حياتها المتواضعة قبل دخول صاروخ ماديرا لعالمها إلا أنها تريد حاليًا وضع حد للحديث عن حياتها قبل عام 2017م.

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وفقًا لصحيفة "ABC" الإسبانية فإنه إحدى محاكم إسبانيا قررت تحريك الدعوة المقدمة من جورجينا منذ عام 2021م ضد شبكتين تليفزيونتين، بتهمة الاعتداء على شرفها وحياتها الخاصة، إذ تحدد لها جلستين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر الجاري.

صديقة رونالدو تتهم الشبكتين بتقديم معلومات غير حقيقية عن حياتها قبل التعرف على النجم البرتغالي، إذ قامتا بلقاءات مع زملاء سابقين لها خلال عملها في أحد المتاجر ومع جيرانها وبعض أقاربها ومنهم أختها، والتي أكدت أن جورجينا لم تكن ابنة بارة بأبيها، بجانب مقاضاتها لمن اتهمها بأنها تكسب الأموال من وراء دخولها في علاقات خاصة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جلستي المحاكمة ستكونان مفتوحتين أمام الجماهير، لكن غير مؤكد بعد حضور جورجينا لهما من عدمه، في ظل عدم إلزام القضاء لها بذلك.

ويأتي تحرك جورجينا في هذا الاتجاه خوفًا على صورتها أمام رونالدو وعلاقتها به، بجانب كونها أصبحت شخصية عامة توجه أنظار الجماهير لقضايا معينة سواء بمناصرتها أو مناهضتها، والفتح في دفاترها القديمة من شأنه أن يهز صورتها في أعين الجماهير.

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