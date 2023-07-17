عائلة نجم بالميراس عن عرض النصر: جوستافو جوميس انتظر هذه اللحظة كثيرًا!

كشفت عائلة الأوروجوياني جوستافو جوميس؛ مدافع بالميراس البرازيلي، النقاب عن عرض النصر السعودي، للظفر بخدمات نجلها، معترفة برغبته في تمثيل العالمي في الموسم المقبل.
التقارير الصحيفة تتحدث عن رفض النادي البرازيلي التفريط في خدمات الأوروجوياني، لكن أسرته تأمل في إطلاق سراحه.
ماريلا جوميس؛ شقيقة اللاعب، قالت خلال تصريحاتها لـ"Fútbol a lo Grande": "النصر مهتم بضم جوستافو، نحن نعلم مدى حب أهل بالميراس له، ولا أريد أن أطلق أخبارًا غير صحيحة، لكن الليلة سنجتمع مع مسؤولي بالميراس للحديث حول العرض السعودي".
وأضافت: "ننتظر بشرى سارة إذ سمحوا له بالرحيل".
من جانبها، تحدثت جلوريا بورتيلو؛ والدة جوستافو، هي الأخرى عن العرض العالمي، معربة عن رغبتها في عدم مغادرته للبرازيل..
"كل شيء سيتحدد الليلة سواء انتقاله للسعودية أم لا، لكن إذا كان الأمر بيدي، فأنا لا أريده أن يغادر إلا أن جوستافو أخبرني أن كل لاعب ينتظر دائمًا هذه اللحظات".
يذكر أن جوستافو جوميس مرتبط بعقد مع بالميراس يمتد عام 2026م، وخاض معه في موسم 2023-2024م، 39 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- ثورة باريس لموسم 2023-24 .. لا ميسي ولا راموس وخمس صفقات جديدة!
- لوكاكو والهلال .. خسارة أصحاب "العقلية الطفولية" مكسب لو تعلمون عظيم!
- كسرت قلب ليفربول .. أسباب تفضيل هندرسون لعرض الاتفاق والعمل مجددًا مع جيرارد!
- على رأسهم أردا جولر! تشكيل أوزيل لأفضل من زاملوه في مشواره
- قبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات.. تعرف على الـ32 منتخبًا المشارك بالبطولة