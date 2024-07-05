عايره بماضيه الأليم .. مشجع فرنسي يستفز كريستيانو رونالدو بعد واقعة قميص ميسي!

حلقة جديدة من مسلسل استفزاز رونالدو..

تعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لـ"استفزاز جديد" في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ وهذه المرة أمام فرنسا.

البرتغال بقيادة الأسطورة رونالدو، ودعت بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ بعد الخسارة أمام فرنسا بـ"ركلات الجزاء"، في دور ربع النهائي، عقب التعادل السلبي (0-0) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وظهر مشجع فرنسي من مدرجات ملعب مباراة منتخب بلاده ضد البرتغال؛ وهو يرتدي قميص عليه صورة رونالدو، تعود لعام 2004.

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وكان رونالدو في هذه الصورة "يبكي"؛ بعد خسارة نهائي كأس أمم أوروبا 2004، أمام المنتخب اليوناني، في النسخة التي استضافتها البرتغال على أراضيها.

وقبل هذا المشجع الفرنسي.. قام أحد الأشخاص بـ"استفزاز" رونالدو، من مدرجات ملعب مباراة ثمن نهائي "يورو 2024" بين البرتغال وسلوفينيا؛ عندما رفع قميص الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أمامه؛ وذلك خلال تنفيذه إحدى الركلات الحرة.