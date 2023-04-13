عامه انتهى مع الأرجنتين؟ ليساندرو مارتينيز يغادر مواجهة إشبيلية بإصابة مقلقة

بكاء مارتينيز عقب خروجه مصابًا أمام إشبيلية

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة قوية خلال مباراته ضد إشبيلية مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بعد إصابة لاعبه ليساندرو مارتينيز.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة الذهاب بين الفريقين، في انتظار مباراة الإياب والتي ستحسم من المتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ودخل اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى أرض الملعب في وقت متأخر من الشوط الثاني على ملعب أولد ترافورد وشوهد مارتينيز وهو يمسك بقدمه أو أسفل ساقه وكان من الواضح أنه يتألم كثيرًا قبل استبداله.

ووفقًا للصحف الإنجليزية فإن الإصابة في وتر أكيليس ومن المتوقع حال تأكيد التشخيص أن يبتعد عن الملاعب لمدة 7 أشهر.

وقام كل من الأرجنتيني ماركوس أكونا وجونزالو مونتيل بإخراج مارتينيز، خارج الملعب حيث ظهر قلب الدفاع في حالة ذهول تمامًا عند مغادرته، وكان يبكي على دكة البدلاء قبل أن يبتعد عن الأنظار.

وتعرض مانشستر يونايتد لإصابات قوية للاعبيه في هذه المباراة حيث خرج رافاييل فاران بين الشوطين وحل محله هاري ماجواير ثم انضم مارتينيز إلى زميله في قلب الدفاع قبل أن يخرج مصابًا.

وانضم الثنائي إلى الهداف ماركوس راشفورد ضمن قائمة المصابين بينما سيغيب برونو فيرنانديش، أيضًا عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة إشبيلية في العودة يوم الخميس القادم في إسبانيا.