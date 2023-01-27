عاملوه مثل الشبح .. حساب أتلتيكو مدريد يحذف فينيسيوس من الديربي!

العداوة أصبحت معلنة ورسمية

الأمور أصبحت واضحة ومُعلنة، فينيسيوس جونيور أصبح من أهم الأعداء لدى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو ما يظهر في كل مناسبة ممكنة.

جماهير أتلتيكو قامت بتعليق دمية تمثل فينيسيوس تتدلى من جسر جوار مدينة "فالديبيباس" الرياضية الخاصة بريال مدريد، على خلفية العداوة التي اكتسبها البرازيلي بسبب احتفالاته الراقصة خلال هذا الموسم.

وإلى جانب الدمية التي تم إلباسها قميص فينيسيوس، والتي تحاكي رجلًا مشنوقًا، ظهرت لافتة معلقة مكتوب عليها: "مدريد تكره ريال" قبل ساعات من ديربي أتلتيكو وريال في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال الديربي الذي انتهى بفوز ريال 3/1، قام الحساب الرسمي لأتلتيكو على موقع "تويتر" بإظهار علامة أخرى على الكراهية تجاه فينيسيوس.

وجاء ذلك بعدما قام الحساب بكتابة اسم كريم بنزيما مهاجم ريال عند تسجيله الهدف الثاني في شباك الفريق، بينما تجاهل ذكر اسم فينيسيوس صاحب الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

جدير بالذكر أن ريال تأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، رفقة كل من برشلونة وأوساسونا وأتلتيك بيلباو، طمحًا في الحصول على لقب جديد بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني هذا الشهر.