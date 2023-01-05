عاملوه كـ"أحمق".. تفاصيل مؤامرة ديشان ولاعبي فرنسا على بنزيما

نجم ريال مدريد تعرض لمؤامرة متكاملة الأركان

جوانب جديدة تتكشف حول المؤامرة التي قادها مدرب فرنسا ديدييه ديشان لمنع كريم بنزيما من تمثيل الديوك في مونديال قطر، هذه المرة من صحفي فرنسي بالذات.

دانييل ريولو، صحفي شبكة "آر إم سي" سبورت أكد في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل جديدة عن الأزمة التي غادر بنزيما على إثرها معسكر الديوك ومُنع من تمثيل منتخب الديوك.

وأشار ريولو إلى أن بنزيما "تم خداعه كأحمق من أجل التخلص منه" وأن هذا تم "من خلال تعريض ديشان له لتمارين زائدة عن حمولته البدنية بينما لم يكن بنزيما يريد ذلك، أصيب مجددًا، ورغم ذلك كان يستطيع أن يلحق بمنتخب فرنسا في دور الـ ١٦ وبدءًا من الدور ربع النهائي كان لائقًا بشكل كامل".

وأضاف: "كريم بنزيما استحق قدرًا أكبر من الاحترام، لقد عاملناه كأحمق للتخلص منه، لاعبون مثل لوريس وجريزمان وجيرو لم يكن لديهم مانع في رحيله".

برر ريولو كل هذه السلوكيات تجاه بنزيما بأن مدربه ديشان "لم يكن يريد عودته إلى منتخب فرنسا، ولم يتقبل أنباء إعادته للمنتخب بترحاب كبير خصوصًا في هذا المعسكر".