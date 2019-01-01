عامر عبد الله يؤكد عرض اتحاد جدة لعلي مبخوت

مهاجم الجزيرة مطلوب في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد المعلق الإماراتي عامر عبد الله تقدم اتحاد جدة السعودي بطلب رسمي للتعاقد مع مهاجم الجزيرة الإماراتي "علي مبخوت" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت عدة أخبار قد أثيرت حول رغبة الفريق السعودي في ضم المهاجم صاحب الـ28 عامًا، وأكد عامر عبد الله الأمر بقوله على حسابه الرسمي على تويتر "وصلتني الكثير من الاستفسارات حول موضوع انتقال النجم علي مبخوت لنادي الاتحاد السعودي".

"حسب ما تأكد لدي، هناك اتصال هاتفي من عضو مجلس إدارة اتحادي لمسؤول في نادي الجزيرة يبدي رغبته بالتعاقد مع مبخوت وتم طلب تقديم العرض الرسمي ومن حيث المبدأ لا مانع ان كان العرض يليق بالنجم الكبير".

صيام بن يوسف يُعلن اعتزاله اللعب مع منتخب تونس

يُذكر أن مبخوت يُعد أحد نجوم الكرة الإمارتية الكبار، وقد تُوج بلقب هداف خليجي 22 برصيد 5 أهداف، وهو الهداف الثاني لدوري الخليج العربي هذا الموسم برصيد 20 هدفًا، وقد تسبب إيقافه عن اللعب للمباريات الثلاثة الأخيرة في فقدانه صدارة القائمة لصالح سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة.