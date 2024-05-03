الفتاة كانت كالبطلة وأنقذت الموقف في الوقت المناسب...

شهدت مباراة أستون فيلا، مع أولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي، كارثة بعدما سقط مشجع نتيجة إصابته بأزمة قلبية، مع نهاية الشوط الأول من المباراة، ولكن تدخل فريق الإسعاف وأنقذ المشجع.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه إحدى الفتيات وهي تركض إلى مكان الحادث، وأشارت الجماهير إلى أنها ساعدت في انقاذ حياة المشجع، وطلبوا المساعدة في معرفة هويتها لمكافأتها.

وتم التعرف على هوية الفتاة، وتبين أنها تدعى هايدي إليوت، وأنها تعمل في خدمة اسعاف، وكانت تحضر المباراة بالصدفة، وسرعان ما وصفها الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها بطلة، وطلبوا بأن يمنحها أستون فيلا تذكرة موسمية.

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وناشدت الجماهير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، نادي أستون فيلا، في مكافأة هايدي، خاصة بعدما كشف والد الفتاة عن تفاصيل الحادث، وأفاد أنهم كانوا يجلسون خلف الشخص الذي تعرض للأزمة بأربعة صفوف، وبمجرد حدوث الأزمة هرولت الفتاة إلى المشجع وساهمت في إنقاذه بالإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أن أولمبياكوس، قد حسم مباراة الأمس لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على أن تكون مباراة الإياب يوم الخميس القادم في اليونان.