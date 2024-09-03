عاقب يامال ووبّخ "النجم الكبير".. يد فليك "الثقيلة" سر توهج برشلونة!

المدرب الألماني يغضب أحيانًا..

يدخل نادي برشلونة فترة التوقف الدولي، بعد أن حقق 4 انتصارات في الجولات الأربع الأولى من الدوري الإسباني.

وفاز البارسا على فالنسيا (2-1)، وأتلتيك بيلباو (2-1) ورايو فاييكانو (2-1) وبلد الوليد (7-0)، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال (أقرب ملاحقيه).

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد فرض المدرب الألماني هانز فليك مستوى عاليًا من الانضباط، لمحاولة السيطرة على المجموعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه في بداية الموسم فرض فليك تدريبات مزدوجة (صباحية ومسائية) في بعض الأيام، وتأخر أحد اللاعبين الكبار (الأكثر أهمية) عن حضور أحد التدريبات، ما أثار غضب المدرب الألماني، الذي لم يتردد عن توبيخه أمام الجميع.

كما عاقب فليك نجم الفريق الشاب لامين يامال، بتنفيذ تمارين (عقابية)، بسبب تأخره عن اجتماع الفريق، قبل التدريب.