بعد عاصفة الانتقادات .. كريستيانو رونالدو يتلقى "دعمًا عائليًا" قبل ديربي النصر والهلال

هل ينجح رونالدو في هز شباك الهلال بدوري روشن لأول مرة؟

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بات بحاجة لتدخل عائلي من أجل دعمه، بعد عاصفة الانتقادات التي تعرض لها طوال الأيام الماضية، عقب خروج الأصفر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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البرتغالي أهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، من مباراة النصر والتعاون، ليودع العالمي بطولة الكأس من دور الـ16، خاسرًا بنتيجة (0-1)، ليصبح في مرمى الانتقادات الجماهيرية الواسعة، في ظل استعداد النصر لاختبار جديد من العيار الثقيل، حيث يواجه الهلال، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وكشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن تواجد هوجو أفيرو، شقيق كريستيانو رونالدو، في محيط ملعب الأول بارك، من أجل دعم قائد النصر، في مواجهة الهلال، بديربي الرياض، أملًا في أن يمنح رونالدو دفعة معنوية لتحقيق الانتصار على الأزرق.

ولا يزال رونالدو يبحث عن أول أهدافه في مرمى الهلال بدوري روشن، علمًا بأن كريستيانو، الذي هز شباك الأزرق مرتين في نهائي البطولة العربية، قد وقع على أول أهدافه (الرسمية) في شباك الهلال، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي انتهى بخسارة النصر للقب بنتيجة (1-4).

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ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث، برصيد 18 نقطة.