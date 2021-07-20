عاشق ميسي يريد كريستيانو.. الكشف عن وجهة رونالدو المحتملة!

لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل كريستيانو رونالدو..

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الوجهة المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حال رحيله عن يوفنتوس خلال صيف الانتقالات الجاري.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، الصيف المقبل، لكن تزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع اليوفي لموسم آخر.

من هو النادي الذي يرغب بضم كريستيانو رونالدو؟

حسب ما نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فإن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضافت أن المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب جورديولا يبحث عن مهاجم من طراز رفيع لقيادة هجوم السيتي بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى برشلونة.

كيف يخطط مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب؟

بعد أن تعقدت المفاوضات بين مانشستر سيتي وتوتنهام لضم مهاجم الأخير، هاري كين صوب النادي الإنجليزي عينه نحو كريستيانو رونالدو.

وكشفت الصحيفة بأن مانشستر سيتي يريد الاستفادة من اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس، وبالتالي من المتوقع أن يعرض الفريق الإنجليزي على البيانكوري عقد صفقة تبادلية تشمل الثنائي.

يذكر أن في وقت سابق أكد بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، بقاء كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل وأن اللاعب فقط في فترة راحة لينهي شائعات رحيله.

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