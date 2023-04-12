عاشقو ميسي لا يملون.. مشجع يخيم أمام بيت البرغوث عشر ساعات لالتقاط صورة

ما قصة لاعب كرة الصالات عاشق ميسي؟

تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رد فعل غير متوقع مع أحد المعجبين الذي خيم 10 ساعات خارج منزله، منتظرًا قدومه من الخارج لمقابلته.

وشارك ميسي في فوز فريقه باريس سان جيرمان الأخير أمام نيس بثنائية، ونجح في تسجيل الهدف الأول لبطل الدوري الفرنسي.

روت صحيفة "La Nación"، قصة لاعب كرة صالات إيطالي يدعى خوان بولكان، أراد مقابلة ليونيل ميسي، وذهب لفرنسا وخيم عند بوابة منزل اللاعب، رغم تحذير رجل الأمن له.

وأشارت الصحيفة أن المشجع الإيطالي، طلب معاونة زوجة ميسي أنتونيلا، والتي لبت طلبه بالفعل، حتى أتى ميسي وقابله وحصل على توقيع وصورة معه.

وشارك الإيطالي الصور عبر حسابه على إنستجرام قائلًا:" حققت حلم حياتي، أنت الأفضل في كل التاريخ، ولكن قبل كل شيء شخص لا يصدق، أحبك يا ليو، وأشكرك على هذه اللحظة التي لا تُنسى".

الجدير بالذكر أن يستعد باريس لمواجهة لانس السبت المقبل، على ملعب الأمراء، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.