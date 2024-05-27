"عار ما حدث".. نونيز ينسف خلافاته مع كلوب بكلمات نارية!

ماذا قال مهاجم أوروجواي؟

تحدث الأوروجوائي داروين نونيز نجم ليفربول عن رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، مشيرًا إلى أنه "كان يتمنى أن يغادر بطلًا".

وبعد مباراة كلوب الأخيرة كمدرب لليفربول، والتي انتهت بالفوز 2-0 على وولفرهامبتون في أنفيلد بالبريميرليج، صفّق كل لاعبي الريدز للألماني وهو يشق طريقه عبر ممر شرفي، باستثناء نونيز، ما أثار حالة من الجدل.

وقال نونيز في تصريحات "Polideportivo": "لقد صدمنا جميعا قليلا برحيل كلوب، لم يتوقع أحد ذلك، إنه لأمر مخز أن يغادر".

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وأضاف: "شخصيا، كنت أود أن يغادر بطريقة كبيرة، ويفوز بأشياء، ولم يحدث ذلك، إنه أيضًا عار على اللاعبين، أتمنى له الأفضل".

وسيخلف آرني سلوت المدرب الألماني في أنفيلد، وستكون إحدى مهامه الحصول على أفضل النتائج من نونيز، الذي كان عليه أن يكتفي بدور مقاعد البدلاء في آخر 4 مباريات لليفربول هذا الموسم.

كما أثار نونيز الجدل عندما حذف جميع الصور المتعلقة بليفربول من حسابه على إنستجرام، وتم ربطه بالرحيل في الانتقالات الصيفية، لكنه لا يزال مرتبطا بعقد في أنفيلد حتى عام 2028.