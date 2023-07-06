"أين أنت من عار انتقال ستيفن جيرارد للسعودية؟!" .. ريو فيرديناند يسخر من كاراجر

معركة بين أساطير إنجلترا بسبب المملكة العربية السعودية

"أين أنت يا رجل؟!".. نداء غاضب أطلقه المدافع الإنجليزي التاريخي ريو فيرديناند، ضد مواطنه جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول.

كاراجر هاجم المملكة العربية السعودية، في الأيام القليلة الماضية، مطالبًا بفتح تحقيقيات في عمليات انتقال نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى دوري روشن للمحترفين.

وقال فيرديناند في مقطع فيديو، مهاجمًا أسطورة ليفربول الإنجليزي: "أين أنت يا رجل؟.. لقد سمعت منك الكثير من الحديث السلبي مؤخرًا ضد السعودية!!".

وأضاف المدافع الإنجليزي التاريخي: "كنت غاضبًا؛ بسبب أخبار برناردو سيلفا مع السعودية، وكنت تطالب بفتح تحقيقات ضد المملكة، وكنت تقول بأن ما يحدث عار، وجن جنونك.. ولكن أين أنت الآن، عندما ذهب صديقك ستيفن جيرارد إلى دوري روشن؟!".

وأشار ريو فيرديناند، إلى أن جيرارد الذي اعتاد على اللعب في الأنفيلد مع ليفربول، ذهب إلى السعودية لتدريب نادي الاتفاق، في وقتٍ صمت فيه كاراجر، ولم يتحدث بحرفٍ واحد فقط، عن صديقه.

وأضاف: "روبي فاولر أسطورة ليفربول، ذهب إلى السعودية كذلك، ولم أسمع شيء منك.. أين طاقتك التي أظهرتها ضد سيلفا؟".

وفي نهاية رسالته.. أكد فيرديناند على دعمه الكامل؛ لجميع اللاعبين والمدربين، الذين يرحلون إلى المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية، أكدت على تغيير سيلفا من قراره، وترحيبه بالانتقال إلى نادي الهلال؛ بعد حصوله على عرض بـ500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.