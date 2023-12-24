عاد في "تاكسي".. حافلة نابولي تغادر روما دون المدير الفني

خسر المباراة ولجأ لسيارة أجرة!

غادرت حافلة نابولي العاصمة الإيطالية روما، دون المدير الفني والتر ماتزاري، عقب خسارة الفريق أمام روما بهدفين دون رد أمس السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن حافلة نابولي تركت والتر ماتزاري مدرب نابولي وغادرت من دونه، وذلك بسبب استغراقه لوقت طويل في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة روما.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن ماتزاري اضطر لركوب سيارة أجرة "تاكسي" عقب العودة من العاصمة الإيطالية روما، واستغرقت رحلة عودته مسافة 200 كيلومتر.

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يشار إلى أن نابولي، بطل الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، يعاني بشكل كبير في الكالتشيو هذا الموسم، إذ يحتل حاليا المركز السابع برصيد 27 نقطة، بينما يأتي روما سادسًا بـ28 نقطة.