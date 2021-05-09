عاد الصاروخ آريين .. روبن يتألق ويذرف الدموع ودي بور يؤكد إمكانية مشاركته في اليورو

روبن عاد..

قاد النجم المخضرم آريين روبن جرونينجن لتحقيق فوز كاسح على نادي إيمن ضد منافسات الدوري الهولندي، ليصنع هدفين ويصنع الحدث بتألقه والدموع التي ذرفها بعد المباراة ثم تصريحاته.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أول مباراة له مع جرونينجن منذ سبتمبر الماضي حين تعرض للإصابة، وقدم تمريرتين حاسمتين ليحقق فريقه الفوز 4-0 على إمين في الدوري الهولندي.

عقب انتهاء اللقاء، حصل روبن على جائزة رجل المباراة، وأمام الإشادات، لم يستطع تمالك دموعه، ليذرف الدموع ويبكي بشدة بعدما استعاد أيام المجد مع النادي الذي بدأت منه مسيرته مع كرة القدم.

وشعر الجناح الطائر بالارتياح للعب أساسيًا والاستمرار في الملعب لمدة 80 دقيقة وأعلن لاحقًا أنه متاح إذا قرر المدير الفني للمنتخب الهولندي فرانك دي بوير استدعائه.

وقال روبن لشبكة ESPN وهو يذرف دموع الفرح في المقابلة التي أجريت بعد المباراة: "لقد قطعت شوطًا طويلاً، وهذا ما أردته".

وأضاف: "أريد أن أساعد النادي وأريد اللعب. إذا كان بإمكاني ونجح ، فأنا سعيد للغاية، كان طريقًا صعبًا. كنت أتمنى ذلك وتوقعت أنه سيحدث".

وتابع: "كان الطريق صعبًا للغاية، لكنني واصلت القتال والعمل، كان يجب أن تأتي المكافأة في وقت ما، لقد استمتعت بما حدث مثل طفل، وكان من المهم أيضًا فوز الفريق".

وأردف: "يجب أن أبقى مركزًا على عملي طوال الوقت، لا يمكنني أن أفعل شيئا سوى أن أقدم أفضل ما لدي، الكل يعمل بجد ويؤدي ما عليه، الجميع يشارك، ثم تريد أن تدخل هذا المجال وتلعب".

ومن جهته، أبدى المدير الفني للمنتخب الهولندي إمكانية استدعاء روبن للمنتخب في منافسات كأس الأمم الأوروبية، حيث أكد أنه سينظر إلى الأسابيع المقبلة بعين الاعتبار مع احتمالية حدوث ذلك في حال كان النجم المخضرم جاهزًا.

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يذكر أن روبن من أكثر لاعبي العالم نحسًا عندما يتعلق الأمر بالإصابات، ولم يسبق له وأن خاض موسمًا كاملًا، تظل تجربته الأفضل مع أيندهوفن بمشاركته في 33 مباراة بموسم واحد.