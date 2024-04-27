عادوا بالزمن عشر سنوات.. تسريب جديد لقميص ريال مدريد الثاني بالموسم المقبل!

تسريب لقميص ريال مدريد في الموسم القادم...

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا مسربة للقميص الاحتياطي، الذي يخوض به ريال مدريد مبارياته في الموسم المقبل.

وبحسب التسريبات، فإن القميص الثاني لريال مدريد في الموسم القادم، يشبه بشكل كبير الذي ارتداه الميرينجي، في الموسم الذي حقق به دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، في موسم 2013-2014.

وفي ذلك الموسم حقق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة العاشرة في تاريخه، وكذلك الفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا.

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ووفقًا للصور المسربة فإن قميص ريال مدريد، الثاني في الموسم القادم سيكون باللونين الأصفر الغامق، على أن يكون شعار النادي والشركات الراعية للميرينجي، باللون الأزرق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء القادم، ضمن ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز آرينا.