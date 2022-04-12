عادل ميسي وتجاوز رونالدو وإيزبييو .. ماذا قدّم مبابي ضد بولندا!

مبابي سجل هدفين في مرمى بولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، ليواصل تألقه في المونديال ويحقق حفنة من الأرقام القياسية.

يواصل كيليان مبابي العبث بالأرقام في بطولة كأس العالم 2022، بعدما سجل هدفين في مرمى بولندا، ليساعد منتخب فرنسا على الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة دور الستة عشر من مونديال قطر، التي أقيمت مساء الأحد.

مبابي تمكن من الانفراد بصدارة هدافي بطولة كأس العالم 2022، بعدما رفع رصيده إلى خمسة أهداف، مبتعدًا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ماركوس راشفورد، وليونيل ميسي، وأوليفييه جيرو، وألفارو موراتا، وكودي جاكبو.

وإلى جانب تسجيل هدفين من ثلاثية فرنسا، فإن مبابي كان له بصمة أيضًا في الهدف الأول الذي سجله جيرو في الدقيقة 44، بعدما قدم التمريرة الحاسمة التي جعلت مهاجم ميلان الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 52 هدفًا.

ماذا قدم مبابي أمام بولندا؟

مبابي لمس الكرة 65 مرة خلال مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، وتمكن من تقديم 31 تمريرة صحيحة من أصل 35 محاولة تمرير بنسبة دقة بلغت 89%.

وقدم مبابي تمريرتين مفتاحيتين، بالإضافة إلى خمس عرضيات منها عرضية واحدة فقط صحيحة، ولعب كرة أمامية واحدة في المباراة كانت صحيحة.

وفيما يخص التسديدات، فقد أطلق مبابي ثلاث تسديدات على مرمى بولندا، وتسديدة بعيدة عن المرمى وأخرى تصدى لها الدفاع، كما نجح في خمس مراوغات من أصل تسع محاولات.

لكن الجانب المُحبط من أرقام مبابي في المباراة كان خسارة الاستحواذ في 21 مناسبة، والفوز بستة صراعات أرضية من أصل 16 محاولة.

ما هي الأرقام القياسية التي حققها مبابي بعد مباراة بولندا؟

مبابي أصبح أول لاعب في تاريخ منتخب فرنسا يسجل أربعة أهداف أو أكثر في أكثر من نسخة في كأس العالم.

مبابي تمكن من تسجيل أربعة أهداف في كأس العالم 2018، وأضاف خمسة أهداف إلى رصيده في مونديال قطر.

وبعمر 23 عامًا و349 يومًا، تمكن مبابي من تجاوز إيزيبيو أسطورة البرتغال كأصغر لاعب يصل إلى ثمانية أهداف في بطولات كأس العالم، حيث وصل النجم البرتغالي الراحل إلى هدفه الثامن بعمر 24 عامًا و182 يومًا في 1966.

كما تمكن مبابي من تجاوز عدد أهداف كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال في بطولات كأس العالم، حيث يملك "صاروخ ماديرا" ثمانية أهداف في المونديال.

وبالوصول إلى تسعة أهداف في كأس العالم، فإن مبابي تمكن من معادلة رقم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الذي يملك في رصيده تسعة أهداف، كان آخرها أمام أستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر.