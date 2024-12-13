عادل رونالدو وجيرارد وعلى أعتاب كين وأجويرو.. محمد صلاح لا يكف عن تحطيم الأرقام القياسية!

الملك المصري أدمن صناعة الإنجازات

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي إثر مردوده الاستثنائي هذا الشهر مع الريدز في البريمييرليج.

أصبح لدى صلاح الآن ستة جوائز لأفضل لاعب في الشهر، منذ انتقاله إلى ملعب أنفيلد في عام 2017، حين بدأ مستواه يعبر عن نفسه بأفضل شكل ممكن.

سجل محمد صلاح منذ ذلك الحين 168 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتيجة لذلك فإن التاريخ تعاد كتابته كل أسبوع على وجه التقريب بواسطة الملك المصري.

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فيما يتعلق برقم لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، فقد عادل رقمي كل من ستيفن جيرارد وكريستيانو رونالدو، اللذين حصلا على نفس الرصيد (6) وبات يتساوى مع جيرارد في رقم أكثر لاعبي ليفربول عبر التاريخ تحقيقًا للجائزة الفردية.

أما بشكل عام، يقف صلاح على بعد مرتين فقط من تخطي رقم كل من هاري كين وسيرخيو أجويرو اللذين حققا الجائزة في 7 مناسبات، لذلك يأمل صلاح في أن يمنحه ليفربول عقدًا جديدًا يمكنه من كتابة تاريخ جديد.